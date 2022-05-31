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Польский футболист покинул "Урал" из-за политической ситуации

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Польский полузащитник Рафал Августиняк решил не продлевать контракт с екатеринбургским футбольным клубом "Урал".

"Я говорил с женой, и из-за политической ситуации мы не можем остаться в России. Это сложное решение, потому что я хотел продолжать играть на Урале. Спасибо большое за три года! Удачи!" - приводит слова футболиста пресс-служба "Урала".

28-летний Августиняк перешел в "Урал" в 2019 году. В составе российской команды провел 87 матчей, забил девять мячей, сделал шесть голевых передач. До "Урала" выступал за "Медзь" и другие польские клубы.

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