Польский футболист покинул "Урал" из-за политической ситуации

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Польский полузащитник Рафал Августиняк решил не продлевать контракт с екатеринбургским футбольным клубом "Урал".

"Я говорил с женой, и из-за политической ситуации мы не можем остаться в России. Это сложное решение, потому что я хотел продолжать играть на Урале. Спасибо большое за три года! Удачи!" - приводит слова футболиста пресс-служба "Урала".

28-летний Августиняк перешел в "Урал" в 2019 году. В составе российской команды провел 87 матчей, забил девять мячей, сделал шесть голевых передач. До "Урала" выступал за "Медзь" и другие польские клубы.