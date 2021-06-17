Кержаков возглавил "Нижний Новгород"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Нижний Новгород", получивший право выступать в Российской футбольной премьер-лиге (РПЛ), обрел нового главного тренера - Александра Кержакова.

"Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде! Александр назначен главным тренером ФК "Нижний Новгород". Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы!", - написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в четверг в Инстаграме.

Никитин назвал Кержакова молодым амбициозным тренером для молодой амбициозной команды, напомнив, что Нижегородская область - не чужой для него регион: его отец - из города Дзержинска.

ФК "Нижний Новгород" получил право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Клуб занял третье место в первенстве ФНЛ и должен был сыграть в стыковых матчах за право выйти в РПЛ. Однако ставший вторым "Оренбург" не получил лицензию для выступления в премьер-лиге, и по регламенту нижегородский клуб будет выступать в РПЛ без стыковых матчей.

Кержаков - заслуженный мастер спорта России, играл за петербургский "Зенит", московское "Динамо", становился победителем Кубка УЕФА в составе испанской "Севильи".

В сезоне-2020/21 Кержаков возглавлял клуб ФНЛ "Томь". С 2018 по 2020 год он был старшим тренером юношеской сборной России (до 17 лет).

В составе сборной России Кержаков забил 30 мячей и является действующим рекордсменом сборной по этому показателю.