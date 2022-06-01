Американский фонд RedBird Partners официально стал владельцем ФК "Милан"

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Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Американский фонд RedBird Capital Partners заключил соглашение с Elliott Advisors UK Limited о приобретении итальянского футбольного клуба "Милан", сообщается на сайте ФК.

Переход клуба под контроль нового владельца состоится летом, а закрытие сделки ожидается не позднее сентября 2022 года.

Отмечается, что сделка, которая оценивается в 1,2 млрд евро, позволит инвестфонду Eliott сохранить миноритарную финансовую долю в клубе и места в совете директоров, укрепив партнерство между сторонами.

"Приоритетом RedBird является сотрудничество с завоевавшей титул спортивной и клубной управленческой командой клуба, чтобы продолжить путь "Милана" обратно к вершине мирового футбола", - говорится в сообщении.

Руководитель фонда RedBird Partners Джерри Кардинале отметил, что для его компании "большая честь быть частью прославленной истории "Милана".

"И мы рады сыграть свою роль в следующей главе клуба, когда он возвращается на свое законное место на самой вершине итальянского, европейского футбола. Я хочу поблагодарить Гордона Сингера и всю команду Elliott за огромную работу, которую они проделали за последние четыре года по возвращению "Милана" его на вершину Серии А", - сказал Кардинале.

Elliott Management Corporation владел "Миланом" с 2018 года. СМИ Италии отмечают, что при этом владельце клуб избегал чрезмерно затратных покупок, и, тем не менее, сумел вернуться на первые роли в Италии: в этом сезоне "Милан" выиграл итальянский чемпионат - Серию А.

"Милан" - 19-кратный чемпион Италии, пятикратный обладатель Кубка страны, восьмикратный – Суперкубка. Кроме того, "Милан" семь раз выиграл Лигу чемпионов (с учетом предшествовавшего ему Кубка чемпионов), два раза – Кубок обладателей кубков (турнир ныне не существует), пять раз – Суперкубок УЕФА, один раз – клубный ЧМ, три раза – предшествовавший ему Межконтинентальный кубок.

Последние выигранные "Миланом" турниры на международной арене датированы 2007 годом, когда он стал победителем ЛЧ, Суперкубка УЕФА и клубного ЧМ.