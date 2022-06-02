Сборная Аргентины по футболу разгромила Италию и выиграла "Финалиссиму"
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Аргентины со счетом 3:0 обыграли соперников из команды Италии и стали победителями "Финалиссимы" - матча между действующими чемпионами Европы и Южной Америки.
Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
На 28-й минуте гол провел Лаутаро Мартинес, на 45+1 – Анхель Ди Мария, на 90+4 – Пауло Дибала.
Учрежденная в декабре прошлого года "Финалиссима" прошла впервые.
Сборная Италии стала чемпионом Европы, а Аргентина – чемпионом Южной Америки летом 2021 года.