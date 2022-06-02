Поиск

Сборная Аргентины по футболу разгромила Италию и выиграла "Финалиссиму"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Аргентины со счетом 3:0 обыграли соперников из команды Италии и стали победителями "Финалиссимы" - матча между действующими чемпионами Европы и Южной Америки.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

На 28-й минуте гол провел Лаутаро Мартинес, на 45+1 – Анхель Ди Мария, на 90+4 – Пауло Дибала.

Учрежденная в декабре прошлого года "Финалиссима" прошла впервые.

Сборная Италии стала чемпионом Европы, а Аргентина – чемпионом Южной Америки летом 2021 года.

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сборная Украины по футболу вышла в финал отбора за путевку на ЧМ-2022

Рублев проиграл Чиличу и не смог выйти в полуфинал Roland Garros

Рублев проиграл Чиличу и не смог выйти в полуфинал Roland Garros

Подравшиеся после финала Кубка России Николсон и Макаров отстранены на 2 матча

Избивший кота футболист "Вест Хэма" приговорен к 180 часам общественных работ

Избивший кота футболист "Вест Хэма" приговорен к 180 часам общественных работ

Касаткина победила Кудерметову и впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема

Касаткина победила Кудерметову и впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема

Гарет Бэйл покинул "Реал"

Гарет Бэйл покинул "Реал"

Американский фонд RedBird Partners официально стал владельцем ФК "Милан"

Американский фонд RedBird Partners официально стал владельцем ФК "Милан"

Надаль победил Джоковича и вышел в полуфинал Roland Garros

Футболист сборной Хорватии Перишич перешел в "Тоттенхэм"

Команда "Формулы-1" Red Bull продлила контракт с Серхио Пересом