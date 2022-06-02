Глава союза спортсменов высоко оценил шансы восстановления прав атлетов из РФ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Руководство российского спорта будет пошагово работать над тем, чтобы отечественные атлеты могли полноценно участвовать в международных соревнованиях, заявил "Интерфаксу" глава Российского союза спортсменов Давид Мусульбес.

"У нас здесь хватит дипломатии, чтобы как можно безболезненно вернуться на международный уровень. Мы безболезненно вернемся, но нам самое главное - довести одно дело до конца, а потом уже в полном объеме будем поэтапно восстанавливать всех наши федераций. И начнем, наверное, с молодежи, чтобы все сделать пошагово", - сказал Мусульбес.

"У нас в Олимпийском комитете все разработано и мы, в принципе, готовы", - сказал он.

Ранее по рекомендации Международного олимпийского комитета российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в большинстве международных турнирах.

49-летний Мусульбес - чемпион ОИ-2000 и двукратный чемпион мира (2001, 2002) по вольной борьбе.