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Баскетболисты "Зенита" перевели серию финала Единой лиги ВТБ с ЦСКА в седьмой матч

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Баскетболисты петербургского "Зенита" одержали домашнюю победу над московским ЦСКА в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 82:63 (16:21, 23:12, 20:15, 23:15).

Самым результативным игроком стал американский нападающий "Зенита" Джордан Мики, набравший 17 очков.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал равным 3-3.

Решающий поединок запланирован на 5 мая. Он пройдет на площадке ЦСКА в Москве.

баскетбол Единая лига ВТБ
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