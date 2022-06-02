Баскетболисты "Зенита" перевели серию финала Единой лиги ВТБ с ЦСКА в седьмой матч
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Баскетболисты петербургского "Зенита" одержали домашнюю победу над московским ЦСКА в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 82:63 (16:21, 23:12, 20:15, 23:15).
Самым результативным игроком стал американский нападающий "Зенита" Джордан Мики, набравший 17 очков.
Таким образом, счет в серии до четырех побед стал равным 3-3.
Решающий поединок запланирован на 5 мая. Он пройдет на площадке ЦСКА в Москве.