Поиск

В Казахстане сообщили о просьбах спортсменов из РФ включить их в национальную сборную

В Казахстане сообщили о просьбах спортсменов из РФ включить их в национальную сборную
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Спортсмены из России и Белоруссии обращались с устными заявлениями о намерении выступать за сборную Казахстана, сообщили "Интерфаксу" в министерстве культуры и спорта страны

"Письменных заявлений от спортсменов из России и Беларуси о смене гражданства и выступлении за сборную Казахстана не поступало. Ранее поступившие заявки происходили в устной форме и не являются официальным заявлением", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос, обращались ли спортсмены из РФ и Белоруссии к командам по олимпийским видам спорта с желанием сменить гражданство и выступать за Казахстан.

При этом в министерстве подчеркнули, что "вопрос о зачислении в состав сборной Казахстана спортсменов из вышеназванных стран министерством культуры и спорта не рассматривается".

Из-за западных санкций в отношении России и Белоруссии спортсмены этих стран отстранены от многих мировых чемпионатов и соревнований.

Казахстан Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Баскетболисты "Зенита" перевели серию финала Единой лиги ВТБ с ЦСКА в седьмой матч

Касаткина проиграла Швентек в полуфинале Roland Garros

Касаткина проиграла Швентек в полуфинале Roland Garros

Футболист сборной Германии Рюдигер перешел из "Челси" в "Реал"

Покинувший московское "Динамо" Сандро Шварц возглавил "Герту"

Покинувший московское "Динамо" Сандро Шварц возглавил "Герту"

"Рейнджерс" обыграли "Тампу" в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

"Рейнджерс" обыграли "Тампу" в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

Сборная Аргентины по футболу разгромила Италию и выиграла "Финалиссиму"

Сборная Украины по футболу вышла в финал отбора за путевку на ЧМ-2022

Рублев проиграл Чиличу и не смог выйти в полуфинал Roland Garros

Рублев проиграл Чиличу и не смог выйти в полуфинал Roland Garros

Подравшиеся после финала Кубка России Николсон и Макаров отстранены на 2 матча

Избивший кота футболист "Вест Хэма" приговорен к 180 часам общественных работ

Избивший кота футболист "Вест Хэма" приговорен к 180 часам общественных работ