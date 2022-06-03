WBA признала россиянина Бивола боксером месяца

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Дмитрий Бивол назван боксером месяца по версии Всемирной боксерской ассоциации, сообщается на сайте (WBA).

Отмечается, что на признание его лауреатом месяца повлияла его успешная защита титула чемпиона мира в полутяжелом весе против мексиканца Сауля Альвареса. По итогам 12 раундов прошедшего в мае поединка победа россиянину была присуждена победа единогласным решением судей.

Это была его девятая защита титула, которым он обладает с 2017 года.

На профессиональном ринге 31-летний Бивол является непобежденным боксером, к настоящему моменту он выиграл все 20 поединков, из них 11 - нокаутом.