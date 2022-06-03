Поиск

WBA признала россиянина Бивола боксером месяца

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Дмитрий Бивол назван боксером месяца по версии Всемирной боксерской ассоциации, сообщается на сайте (WBA).

Отмечается, что на признание его лауреатом месяца повлияла его успешная защита титула чемпиона мира в полутяжелом весе против мексиканца Сауля Альвареса. По итогам 12 раундов прошедшего в мае поединка победа россиянину была присуждена победа единогласным решением судей.

Это была его девятая защита титула, которым он обладает с 2017 года.

На профессиональном ринге 31-летний Бивол является непобежденным боксером, к настоящему моменту он выиграл все 20 поединков, из них 11 - нокаутом.

бокс Дмитрий Бивол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фигуристка Трусова выступит в прыжках в длину на соревнованиях легкоатлетов

Фигуристка Трусова выступит в прыжках в длину на соревнованиях легкоатлетов

В Казахстане сообщили о просьбах спортсменов из РФ включить их в национальную сборную

В Казахстане сообщили о просьбах спортсменов из РФ включить их в национальную сборную

Баскетболисты "Зенита" перевели серию финала Единой лиги ВТБ с ЦСКА в седьмой матч

Касаткина проиграла Швентек в полуфинале Roland Garros

Касаткина проиграла Швентек в полуфинале Roland Garros

Футболист сборной Германии Рюдигер перешел из "Челси" в "Реал"

Покинувший московское "Динамо" Сандро Шварц возглавил "Герту"

Покинувший московское "Динамо" Сандро Шварц возглавил "Герту"

"Рейнджерс" обыграли "Тампу" в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

"Рейнджерс" обыграли "Тампу" в первом матче полуфинала Кубка Стэнли

Сборная Аргентины по футболу разгромила Италию и выиграла "Финалиссиму"

Сборная Украины по футболу вышла в финал отбора за путевку на ЧМ-2022

Рублев проиграл Чиличу и не смог выйти в полуфинал Roland Garros

Рублев проиграл Чиличу и не смог выйти в полуфинал Roland Garros