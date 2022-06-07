Газизов счел, что лучший бомбардир РПЛ покинет "Уфу" после вылета в ФНЛ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Нападающий Гамид Агаларов вряд ли останется в "Уфе", заявил генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов.

"С большей долей вероятности Гамид покинет команду. Его примерная трансферная стоимость в РПЛ была бы в два раза выше. Я так это оцениваю", - приводит слова Газизова "Спорт-Экспресс".

В сезоне-2021/22 Агаларов стал лучшим бомбардиром чемпионата РПЛ, забив 19 мячей. В тройку лучших также попали Матео Кассьерра ("Сочи") и Дмитрий Полоз ("Ростов") – по 14.

Между тем, по итогам сезона "Уфа" выбыла из Российской премьер-лиги, проиграв в стыковых матчах клубу Футбольной национальной лиги ("Оренбург").