Поиск

Газизов счел, что лучший бомбардир РПЛ покинет "Уфу" после вылета в ФНЛ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Нападающий Гамид Агаларов вряд ли останется в "Уфе", заявил генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов.

"С большей долей вероятности Гамид покинет команду. Его примерная трансферная стоимость в РПЛ была бы в два раза выше. Я так это оцениваю", - приводит слова Газизова "Спорт-Экспресс".

В сезоне-2021/22 Агаларов стал лучшим бомбардиром чемпионата РПЛ, забив 19 мячей. В тройку лучших также попали Матео Кассьерра ("Сочи") и Дмитрий Полоз ("Ростов") – по 14.

Между тем, по итогам сезона "Уфа" выбыла из Российской премьер-лиги, проиграв в стыковых матчах клубу Футбольной национальной лиги ("Оренбург").

футбол ФК Уфа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских и белорусских спортсменов

Международный союз конькобежцев продлил отстранение российских и белорусских спортсменов

"Колорадо" стал первым финалистом Кубка Стэнли НХЛ

Хорватия и Франция сыграли вничью в матче Лиги наций УЕФА

Федун насчитал 13 очков, которых "Спартак" лишился из-за решений судей

Федун насчитал 13 очков, которых "Спартак" лишился из-за решений судей

Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира по версии CIES

Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира по версии CIES

Игровой свитер Уэйна Гретцки продан за рекордную сумму

Пять голов Месси помогли сборной Аргентины разгромить Эстонию

Сборная Украины по футболу проиграла Уэльсу и не смогла пробиться на ЧМ-2022

Рафаэль Надаль стал 14-кратным чемпионом Roland Garros

Рафаэль Надаль стал 14-кратным чемпионом Roland Garros

Представителей России и Белоруссии допустили до участия в конгрессе ISU

Представителей России и Белоруссии допустили до участия в конгрессе ISU