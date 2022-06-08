Обладатель "Золотого мяча" Модрич подписал новый контракт с "Реалом"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Хорватии по футболу Лука Модрич продлил контракт с мадридским "Реалом", сообщает пресс-служба ФК.

Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2023 года.

36-летний Модрич перешел в "Реал" из лондонского "Тоттенхэма" в 2012 году. В составе мадридского клуба он пять раз выиграл Лигу чемпионов, по четыре раза – Суперкубок Испании и клубный ЧМ, по три – чемпионат Испании и Суперкубок УЕФА, один раз – Кубок Испании.

В составе сборной Хорватии Модрич завоевал серебро чемпионата мира 2018 года в России. В том же году стал обладателем "Золотого мяча".