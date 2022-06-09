Сборную Эквадора исключат из чемпионата мира по футболу

Фото: Matthew Ashton - AMA/Getty Images

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) решила исключить сборную Эквадора из числа участников чемпионата мира-2022 в Катаре.

Наказанию эквадорская команда подвергнута в связи с тем, что в ее составе в матчах отборочной кампании играл футболист с поддельными документами: защитник Байрон Кастильо на самом деле оказался колумбийцем.

Сборную Эквадора на ЧМ-2022 заменит команда Чили, которая не смогла пробиться на турнир, заняв шестое место в южноамериканском отборе. На путевку на ЧМ надеется и Италия: ей не удалось пройти европейскую квалификацию, итальянцы рассчитывают поехать в Катар как команда с наивысшим рейтингом из тех, кто не попал на чемпионат.

Ожидается, что официально ФИФА объявит о своем решении на этой неделе.

Что касается Эквадора, на ЧМ-2022 он должен сыграть в группе А с Катаром, Нидерландами и Сенегалом.