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Сборную Эквадора исключат из чемпионата мира по футболу

Сборную Эквадора исключат из чемпионата мира по футболу
Фото: Matthew Ashton - AMA/Getty Images

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) решила исключить сборную Эквадора из числа участников чемпионата мира-2022 в Катаре.

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Наказанию эквадорская команда подвергнута в связи с тем, что в ее составе в матчах отборочной кампании играл футболист с поддельными документами: защитник Байрон Кастильо на самом деле оказался колумбийцем.

Сборную Эквадора на ЧМ-2022 заменит команда Чили, которая не смогла пробиться на турнир, заняв шестое место в южноамериканском отборе. На путевку на ЧМ надеется и Италия: ей не удалось пройти европейскую квалификацию, итальянцы рассчитывают поехать в Катар как команда с наивысшим рейтингом из тех, кто не попал на чемпионат.

Ожидается, что официально ФИФА объявит о своем решении на этой неделе.

Что касается Эквадора, на ЧМ-2022 он должен сыграть в группе А с Катаром, Нидерландами и Сенегалом.

футбол ЧМ-2022
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