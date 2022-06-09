Ласицкене упрекнула главу МОК в нехватке смелости снять санкции с россиян

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Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене уверена, что президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху не хватит смелости отменить запрет российским атлетам участвовать в международных соревнованиях.

"Я не сомневаюсь, что вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов. Ведь тогда вам придется признать, что все эти месяцы вы нарушали хартию МОК, а уставы международных федераций превратились из реальных документов в никому не нужные бумаги", - говорится в открытом письме Ласицкене на имя Баха, текст обращения приводит "Матч ТВ".

"Но я прошу вас перестать перекладывать ответственность за происходящее в спортивном мире с себя на якобы "заботу о российских атлетах". Президенту МОК не к лицу заниматься подобными вещами", - отметила спортсменка.

Ласицкене подвергает сомнению целесообразность отстранения российских спортсменов в целях якобы их же безопасности.

"Вы говорите, что отстранили россиян из-за опасений по поводу нашей безопасности, но это неправда. Выступления теннисистов по всему миру лишний раз это доказывают", - заявляет она.

"Болельщики влюбляются в атлетов не по национальному признаку, а благодаря тому, что те демонстрируют на соревнованиях. Хотя, на мой взгляд, олимпийскому движению и спорту в целом уже давно пора отказаться от использования национальных флагов и гимнов на всех турнирах", - подчеркнула олимпийская чемпионка.

По мнению Ласицкене, руководство МОК своими решениями против российских спортсменов зародило околоспортивную войну, "сдержать которую уже невозможно".

Международный олимпийский комитет выступил с рекомендациями международным спортивным федерациям не разрешать выступать в соревнованиях российским и белорусским спортсменам. До этого МОК призывал не проводить международные турниры в РФ и Белоруссии и отказаться от использования государственной символикой этих стран.