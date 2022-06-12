Россиянка Екатерина Александрова выиграла теннисный турнир в Нидерландах
Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова стала победительницей турнира категории WTA-250 в Хертогенбосе (Нидерланды).
В финале соревнования россиянка нанесла поражение представительнице Белоруссии Арине Соболенко. Результат встречи - 7:5, 6:0 в пользу Александровой.
Российская теннисистка в рейтинге WTA занимает 30-е место, Соболенко - шестое.
Для Александровой это второй титул в карьере в одиночных турнирах под эгидой WTA.