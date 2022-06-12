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Россиянка Екатерина Александрова выиграла теннисный турнир в Нидерландах

Россиянка Екатерина Александрова выиграла теннисный турнир в Нидерландах
Екатерина Александрова
Фото: Joris Verwijst/BSR Agency via Getty Images

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова стала победительницей турнира категории WTA-250 в Хертогенбосе (Нидерланды).

В финале соревнования россиянка нанесла поражение представительнице Белоруссии Арине Соболенко. Результат встречи - 7:5, 6:0 в пользу Александровой.

Российская теннисистка в рейтинге WTA занимает 30-е место, Соболенко - шестое.

Для Александровой это второй титул в карьере в одиночных турнирах под эгидой WTA.

Екатерина Александрова
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