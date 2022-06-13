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Спортивную форму для российского ФК "Зенит" сошьет киргизская компания

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Киргизская компания Bigser Sport будет шить спортивную форму для футболистов российского клуба "Зенит", сообщил в понедельник журналистам глава Российско-Киргизского фонда развития (РКФР) Артем Новиков.

"Футбольный экипировочный центр "Зенит Премьер Футбол" и киргизский бренд спортивной моды Bigser Sport подписали договор на пошив формы", - сказал Новиков.

По его словам, соглашение достигнуто во время Международной многоотраслевой деловой миссии российских компаний, которая прошла в понедельник в Бишкеке.

Бренд спортивной одежды Bigser Sport действует на рынке Киргизии с 1991 года, имеет представительства в России и Казахстане. Компания экипировала сборную Киргизии на Олимпийских и Азиатских играх.

ФК Зенит футбол Bigser Sport
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