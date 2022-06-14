Поиск

Сборная Австралии по футболу вышла на чемпионат мира

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Австралии обыграли соперников из Перу в матче межконтинентального плей-офф за право сыграть на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Основное время игры, которая проходила в этой стране, завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались австралийцы - 5:4.

Австралия по результатам жеребьевки будет играть в группе D, где ее соперниками станут Франция, Дания и Тунис.

Сборная Австралии примет участие в пятом чемпионате мира подряд. Лучшим результатом команды является выход в 1/8 финала на ЧМ-2006.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Зенит" официально объявил о переходе Зелимхана Бакаева

"Зенит" официально объявил о переходе Зелимхана Бакаева

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Галле

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Галле

Фьюри нацелился на поединки против Тайсона и Льюиса

"Зенит" подписал контракт с Бакаевым

"Зенит" подписал контракт с Бакаевым

Владимир Федотов назначен новым главным тренером ЦСКА

Владимир Федотов назначен новым главным тренером ЦСКА

Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА

Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА

УЕФА разработал проект нового клубного турнира Европы

УЕФА разработал проект нового клубного турнира Европы

Минспорт в 12 раз превысил средние расходы по повышению квалификации тренеров

Германия крупно победила Италию в Лиге наций УЕФА, Венгрия разгромила Англию

Определились все участники ЧМ-2022 по футболу