Сборная Австралии по футболу вышла на чемпионат мира

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Австралии обыграли соперников из Перу в матче межконтинентального плей-офф за право сыграть на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Основное время игры, которая проходила в этой стране, завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались австралийцы - 5:4.

Австралия по результатам жеребьевки будет играть в группе D, где ее соперниками станут Франция, Дания и Тунис.

Сборная Австралии примет участие в пятом чемпионате мира подряд. Лучшим результатом команды является выход в 1/8 финала на ЧМ-2006.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.