Минспорт в 12 раз превысил средние расходы по повышению квалификации тренеров

Ведомство перевыполнило план по доходам, направив в казну 3,1 млрд рублей

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Счетная палата проверила исполнение бюджета за 2021 год в министерстве спорта РФ и выявила ряд нарушений, сообщается в документах СП, поступивших в редакцию "Интерфакса".

Проверкой установлено, что в 2021 году министерство заключило 21 контракт на повышение квалификации тренеров по футболу и хоккею на общую сумму 115,3 млн рублей.

"При этом указанная в контрактах стоимость одного часа обучения одного слушателя в 12 раз превышает среднюю стоимость аналогичного обучения, рассчитанную при проведении конъюнктурного анализа цен. Более того, ведомственный перечень Минспорта предусматривает выполнение аналогичных работ в рамках госзадания", - говорится в документе.

"По расчетам Счетной палаты, оказание данных услуг подведомственными учреждениями Минспорта в рамках госзадания позволило бы снизить расходы на 85,5 млн рублей", - пояснила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова.

Нарушения, связанные с бюджетом

В ходе проверки Счетная палата также выявила различные нарушения и недостатки, допущенные министерством при исполнении бюджета.

"В частности, Минспорт не отразил в бюджетной отчетности передачу движимого имущества стадионов в собственность трех регионов на сумму 6,9 млрд рублей. Это привело к искажению отчетности Министерства за 2021 год. Нарушение устранено в ходе проверки", - отмечается в докладе.

Основные нарушения, выявленные Счетной палатой, связаны с предоставлением межбюджетных трансфертов и субсидий.

Так, утверждается в документах Палаты, Минспортом не были соблюдены правила отбора субъектов РФ для предоставления субсидий на сумму 3,5 млрд рублей. Несоблюдение порядка расчета размера субсидии привело к завышению предоставленных регионам субсидий на 82,3 млн рублей.

В отчете отмечается, что: "в нарушение порядка Министерство предоставило пяти учреждениям субсидии на иные цели в объеме 523,3 млн рублей при отсутствии необходимого пакета документов. Одно из учреждений получило субсидию на одни и те же цели дважды. Кроме того, в результате нарушения порядка расчета субсидия Центру спортивной подготовки на выполнение госзадания оказалась завышена на 28,7 млн рублей". По итогам проверки средства возвращены в федеральный бюджет.

Неэффективное расходование бюджетных средств

Проверка также выявила факты недостаточно эффективного расходования бюджетных средств. Так, при расчете размера субсидий на развитие материально-технического обеспечения спортивных школ олимпийского резерва (СШОР) Минспорт не учитывает количество школ в регионе, принимая во внимание только уровень их финансовой обеспеченности. При этом, чем выше уровень обеспеченности, тем больше размер выделяемой субсидии.

"В результате единственная в Курганской области СШОР с обеспеченностью 121% получила 9 млн рублей, а 27 школ Кемеровской области с уровнем обеспеченности 36% - всего 6 млн рублей в совокупности, то есть по 225 тыс. рублей на школу. Таким образом, используемый Минспортом механизм распределения субсидий не позволяет оснастить оборудованием школы с низким уровнем обеспеченности. В связи с этим Счетная палата подготовила письмо в Правительство о необходимости его корректировки", - сказала Изотова.

Сообщается, что Счетная палата выявила ряд нарушений в деятельности подведомственного Минспорту тренировочного центра "Новогорск".

"В частности, Центр оказывал услуги, не предусмотренные его Уставом, а также предоставлял свои помещения для оказания платных услуг без получения согласия собственника и оформления договорных отношений", - отмечается в документе.

В документе сообщается, что одной из причин низкого уровня реализации Министерством Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) - 85,4% от утвержденных бюджетных назначений - стали ковидные ограничения.

"Кроме того, на эффективность исполнения ФАИП негативно повлиял рост стоимости строительных материалов. В результате по итогам 2021 года не были введены в эксплуатацию 30 спортивных объектов, в том числе три объекта 2019 года", - говорится в отчете СП.

Перевыполнен план по доходам

Также же сообщается, что расходы на госпрограмму "Развитие физической культуры и спорта", за реализацию которой отвечает Министерство, исполнены на уровне 91%.

"Из 110 контрольных событий детального плана-графика не реализовано 20, не достигнуты плановые значения 18,7% показателей. Кроме того, отчет Минспорта о реализации госпрограммы за 2021 год не в полной мере соответствует требованиям методических указаний", - говорится в отчете.

Отмечается, что в отчетном году Минспорт перевыполнил план по доходам: в казну поступило 3,1 млрд рублей или 121,3% от прогноза. Основную долю в структуре доходов Министерства составили отчисления от лотерей.