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УЕФА разработал проект нового клубного турнира Европы

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен создать новый турнир среди клубов континента, сообщает Marca со ссылкой на L'Équipe.

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Речь идет о летнем турнире, который с 2024 года предварять старт нового сезоне Лиги чемпионов УЕФА. Планируется, что участие в соревновании примут четыре команды – действующий победитель ЛЧ и еще три топ-клуба. Ожидается, турнир будет проходить в августе в формате "Финала четырех" - с двумя полуфиналами и финалом. Авторы проекта рассчитывают, что матчи пройдут в США.

При этом УЕФА не собирается отказываться от проведения традиционного матча за Суперкубок, в котором играют действующие победители ЛЧ и Лиги Европы. Только на этот раз триумфатор лиги чемпионов уже не выступит, а право побороться за Суперкубок получит победитель Лиги конференций – третьего по значимости клубного турнира Европы.

По какому принципу будут подбираться участники нового турнира, помимо победителя ЛЧ, пока неизвестно. Один из вариантов подразумевает, что это будут лучшие команды "регулярки" ЛЧ, которая с 2024 году пройдет по новому формату: 36 команд, объединенные в одну таблицу, проведут по десять матчей с разными соперниками. Восемь лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала. Участники, занявшие с 9 по 24 места, проведут дополнительный отбор.

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