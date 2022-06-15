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Титулованная легкоатлетка пропустит ЧМ из-за полученной в погоне за вором травмы

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Трехкратная олимпийская чемпионка в метании молота Анита Влодарчик из Польши пропустит остаток сезона из-за травмы бедра, сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

Спортсменка получила мышечную травму в погоне за вором, который пытался проникнуть в ее автомобиль. При этом Влодарчик удалось догнать нарушителя и передать его полиции.

Пропуск остатка сезона означает, что Влодарчик не сможет выступить на чемпионате мира-2022 в Юрджине (США), который пройдет с 15 по 24 июля.

Олимпийские награды высшего достоинства Влодарчик завоевала на Играх в 2012, 2016, 2020гг. Также на ее счету золотые медали чемпионатов мира-2009, 2015, 2017.

легкая атлетика метание молота Анита Влодарчик
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