Титулованная легкоатлетка пропустит ЧМ из-за полученной в погоне за вором травмы

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Трехкратная олимпийская чемпионка в метании молота Анита Влодарчик из Польши пропустит остаток сезона из-за травмы бедра, сообщает "Ассошиэйтед Пресс".

Спортсменка получила мышечную травму в погоне за вором, который пытался проникнуть в ее автомобиль. При этом Влодарчик удалось догнать нарушителя и передать его полиции.

Пропуск остатка сезона означает, что Влодарчик не сможет выступить на чемпионате мира-2022 в Юрджине (США), который пройдет с 15 по 24 июля.

Олимпийские награды высшего достоинства Влодарчик завоевала на Играх в 2012, 2016, 2020гг. Также на ее счету золотые медали чемпионатов мира-2009, 2015, 2017.