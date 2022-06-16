Российские клубы не допущены к участию в Евролиге следующего сезона

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Исполнительный совет акционеров баскетбольной Евролиги принял решение не допустить российские клубы к участию в турнире в сезоне-2022/23, сообщается на сайте соревнования.

Собрание акционеров, по ходу которого был сформирован состав участников Евролиги, состоялось в четверг. Решение в отношении российских клубов связано с событиями на Украине.

Ранее московский ЦСКА, петербургский "Зенит" и казанский УНИКС досрочно завершили участие в Евролиге в рамках прошлого сезона. Результаты состоявшихся с их участием матчей были аннулированы.