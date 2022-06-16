Федерация бобслея России восстановлена в международных правах
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сняла временное отстранение с Федерации бобслея России, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, выступая на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
"Буквально вчера состоялось решение трибунала по восстановлению прав российского бобслея, надо продолжать бороться за права, несмотря на санкции", - сказал Матыцин.
IBSF в начале марте 2022 года приняла решение о временном приостановлении членства ФБР.