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Федерация бобслея России восстановлена в международных правах

Федерация бобслея России восстановлена в международных правах
Фото: Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сняла временное отстранение с Федерации бобслея России, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, выступая на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

"Буквально вчера состоялось решение трибунала по восстановлению прав российского бобслея, надо продолжать бороться за права, несмотря на санкции", - сказал Матыцин.

IBSF в начале марте 2022 года приняла решение о временном приостановлении членства ФБР.

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