Матыцин не видит угроз недопуска россиян к ОИ в Париже

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Угрозы отстранения России от участия в летней Олимпиаде 2024 года, которая должна состояться в Париже, пока нет, заявил "Интерфаксу" министр спорта Олег Матыцин.

"Пока нет", - сказал Матыцин в кулуарах Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По словам министра, в случае отстранения России от участия Минспорт будет принимать соответствующие меры реагирования.

"Если возникнут обстоятельства, мы будем соответствующим образом реагировать, мы готовы защищать и с точки зрения юридической поддержки, и интересы олимпийской сборной нашей, и отдельных спортсменов, и федераций. Будем надеяться на лучшее, готовиться к худшему и продолжать диалог с международными организациями, с Олимпийским комитетом", - добавил министр спорта РФ.

Ранее после начала спецоперации РФ на Украине МОК рекомендовал спортивным организациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях