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Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Германии

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Германии
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута в четвертьфинале теннисного турнира, который проходит в Галле (Германия).

Медведев одержал победу со счетом 6:2, 6:4. Для этого ему понадобился 1 час 26 минут.

Медведев лидирует в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Баутиста-Агут – 20-й.

Соперником Медведева по полуфиналу станет немец Оскар Отте (51), обыгравший россиянина Карена Хачанова (23).

Турнир в Галле Terra Wortmann Open-2022 относится к категории ATP-500, его победитель получит 500 рейтинговых очков. Призовой фонд соревнований составляет более 2 млн 134 тысяч евро.

теннис Даниил Медведев
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