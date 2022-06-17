Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Германии
Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута в четвертьфинале теннисного турнира, который проходит в Галле (Германия).
Медведев одержал победу со счетом 6:2, 6:4. Для этого ему понадобился 1 час 26 минут.
Медведев лидирует в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Баутиста-Агут – 20-й.
Соперником Медведева по полуфиналу станет немец Оскар Отте (51), обыгравший россиянина Карена Хачанова (23).
Турнир в Галле Terra Wortmann Open-2022 относится к категории ATP-500, его победитель получит 500 рейтинговых очков. Призовой фонд соревнований составляет более 2 млн 134 тысяч евро.