Лыжников из РФ и Белоруссии отстранили от международной марафонской серии Worldloppet

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Исполнительный комитет Международной федерации лыжных марафонов (Worldloppet) отстранил спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации, сообщила пресс-служба федерации в субботу.

"По правилам FIS (International Ski Federation, Международная федерация лыжного спорта - ИФ), российские и белорусские лыжники не допускаются к участию в гонках Worldloppet. Это решение будет действовать до тех пор, пока ситуация кардинально не изменится", - говорится в сообщении.

Также исполком принял решение о приостановке статуса Деминского лыжного марафона в России как члена Worldloppet "до тех пор, пока ситуация кардинально не изменится".

Как сообщалось, 1 марта 2022 года Международная федерация лыжного спорта объявила об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.