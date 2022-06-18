Даниил Медведев вышел в финал турнира в Германии
Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга российский теннисист Даниил Медведев победил 51-ю ракетку мира немца Оскара Отте в матче 1/2 финала турнира в Галле (Германия).
Результат встречи – 7:6 (7:3), 6:3 в пользу россиянина.
В финале Медведев сыграет с победителем пары Хуберт Гуркач (Польша, №12 рейтинга ATP) – Ник Кирьос (Австралия, 65).
Турнир в Галле Terra Wortmann Open-2022 относится к категории ATP-500, его победитель получит 500 рейтинговых очков. Призовой фонд соревнований составляет более 2 млн 134 тысяч евро.