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Даниил Медведев вышел в финал турнира в Германии

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Германии
Даниил Медведев
Фото: Friso Gentsch/picture alliance via Getty Images

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга российский теннисист Даниил Медведев победил 51-ю ракетку мира немца Оскара Отте в матче 1/2 финала турнира в Галле (Германия).

Результат встречи – 7:6 (7:3), 6:3 в пользу россиянина.

В финале Медведев сыграет с победителем пары Хуберт Гуркач (Польша, №12 рейтинга ATP) – Ник Кирьос (Австралия, 65).

Турнир в Галле Terra Wortmann Open-2022 относится к категории ATP-500, его победитель получит 500 рейтинговых очков. Призовой фонд соревнований составляет более 2 млн 134 тысяч евро.

теннис Даниил Медведев
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