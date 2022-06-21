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Матч ЦСКА – "Спартак" в новом сезоне РПЛ запланирован на сентябрь-октябрь

Матч ЦСКА – "Спартак" в новом сезоне РПЛ запланирован на сентябрь-октябрь
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Первый тур чемпионата Российской премьер-лиги сезона-2022/2023 пройдет с 15 по 17 июля, сообщает пресс-служба РПЛ.

В первом туре действующий чемпион петербургский "Зенит" на выезде сыграет с подмосковными "Химками", обладатель Кубка России столичный "Спартак" встретится на выезде с грозненским "Ахматом". В других матчах сыграют: "Краснодар" - "Факел", ЦСКА - "Урал", "Динамо" - "Ростов", "Локомотив" - "Пари Нижний Новгород", "Торпедо" - "Сочи", "Оренбург" - "Крылья Советов".

Московское дерби между командами ЦСКА и "Спартак" в первом круге состоится в 11-м туре, матчи которого пройдут с 30 сентября по 2 октября. Во втором круге эти команды сыграют друг с другом в рамках 28-го тура на поле "Спартака". Отчетный тур запланирован на период с 19 по 21 мая.

Заключительный 30-й тур состоится 3 июня 2023 года.

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