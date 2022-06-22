Медведев победил Карацева и вышел в четвертьфинал турнира на Мальорке

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение своему соотечественнику Аслану Карацеву во втором круге турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания).

Результат встречи – 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Медведева. Для него этот матч стал первым на турнире, от участия в стартовом круге он был освобожден.

Медведев является первой ракеткой мира, Карацев – 43-й.

Ранее соперники встречались в официальных матчах один раз: в 2021 году Карацев одержал над Медведевым победу во втором круге турнира категории Masters в Риме.

В четвертьфинале турнира на Мальорке Медведев сыграет с 20-й ракеткой мира испанцем Роберто Баутистой-Агутом. Счет по победам в личных встречах у этих соперников – 3-1 в пользу представителя Испании.