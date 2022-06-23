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Касаткина проиграла в четвертьфинале турнира WTA-250 в Германии

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина в четвертьфинале турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия) уступила канадке Бьянке Андрееску.

Результат встречи - 6:4, 6:1 в пользу спортсменки из Канады.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина, которая является первой ракеткой России, занимает 13-е место, Андрееску располагается на 64-й строчке.

В полуфинале Андрееску сыграет с победительницей матча между румынкой Симоной Халеп (19 номер рейтинга) и американкой Амандой Анисимовой (25).

Больше россиянок на турнире не осталось. Ранее из борьбы выбыли Анна Калинская (78), Камилла Рахимова (111), Людмила Самсонова (47), Анастасия Гасанова (140) и Анастасия Потапова (87).

Призовой фонд Bad Homburg Open-2022 (трава) составляет более 203 тысяч евро. Победитель получит свыше 26 тыс. евро и 280 очков в рейтинг WTA.

теннис Дарья Касаткина
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