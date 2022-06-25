Гол Бакаева помог "Зениту" обыграть "Сочи" на предсезонном турнире

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" одолели "Сочи" на предсезонном турнире Кубок Pari Премьер.

Основное время матча в Санкт-Петербурге завершилось вничью – 1:1. В серии пенальти, которая, согласно регламенту, проследовала сразу после основного времени, успех сопутствовал "Зениту" - 4:2.

На 73-й минуте в составе "Зенита" гол провел новичок команды Зелимхан Бакаев, через две минуты счет сравнял Георгий Мелкадзе. Кроме того, Бакаев забил один из мячей и в серии 11-метровых ударов.