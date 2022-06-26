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Самат Абдырахманов стал победителем турнира по кулачным боям Hardcore FC

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В главном поединке финала Гран-При второго сезона Hardcore Fighting Championship по кулачным боям Самат "Кыргыз" Абдырахманов одержал победу над Лендрушем "Леко" Акопяном.

Поединок в рамках турнира в Москве завершился в четвертом раунде нокаутом.

В результате Абдырахманову достался чемпионский пояс лиги Hardcore FC и главный приз - новый автомобиль BMW.

Перед этим поединком Самат одержал шесть побед подряд, а серия Лендруша составляла пять выигрышей.

В мэйнкарде турнира состоялись несколько чемпионских поединков. Чемпион Hardcore FC Тимур "Витязь" Слащинин сразился с бывшим чемпионом промоушена GLORY Сауло Кавалари. Бой был остановлен в четвертом раунде - россиянин отправил Кавалари в глухой нокаут и защитил чемпионский пояс.

Чемпион Hardcore FC Мартин Джуарян провел поединок против Ильи Топчина. Джуарян одержал победу нокаутом и защитил чемпионский пояс. Также стоит отметить победу в рейтинговом поединке Дауда "Стхански" Кельбиханова над Виталием Ананиным по прозвищу "Байкал", и Андрея "Цыгана" Чеботарева над Тимуром "Золотым" Мусаевым. Оба поединка завершились единогласным судейским решением.

Hardcore FC - крупнейший спортивный промоушен по кулачным боям в России, основанный Анатолием Сульяновым в 2020 году, входит в ТОП-3 мировых промоушенов по количеству зрителей, охвату аудитории и ростеру спортсменов. Всего за два года лигой Hardcore FC проведено более 50 турниров.

В декабре 2021 года Министерство спорта РФ признало кулачные бои официальным видом спорта под эгидой Федерации бокса России.

кулачные бои
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