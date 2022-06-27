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Российский футбольный союз признал Безбородова лучшим арбитром сезона

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Арбитр категории ФИФА Владислав Безбородов признан лучшим рефери сезона-2021/22 по версии Российского футбольного союза.

"Судья категории ФИФА Владислав Безбородов получил лучший средний балл за отработанные матчи по итогам завершившегося сезона 2021/22. Результат формировался из оценок инспекторов матчей с учётом решений экспертно-судейской комиссии РФС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в "49-летний судья отработал 21 матч, в большей части которых не допустил ни одной ключевой ошибки".

"В течение сезона он получал назначения на самые сложные встречи, включая первый переходный матч за право сыграть в РПЛ "Оренбург" – "Уфа". Владислав Безбородов работал на 13 матчах в качестве VAR арбитра, в том числе на финале Кубка России, где также получил наилучшие оценки", - отмечается в тексте сообщения.

Второе место по итогам сезона занял Владимир Москалев. 35-летний арбитр отработал 18 матчей, включая игру 30-го тура "Динамо" – "Сочи", в которой определился серебряный призер, а также стыковой матч "СКА-Хабаровск" – "Химки".

"Допустил всего 5 ключевых ошибок, 4 из которых были исправлены VAR", - отметили в РФС.

Третьим стал Сергей Карасев. В прошедшем сезоне он отработал 20 матчей в качестве главного арбитра. В 30-м туре получил травму, из-за чего не смог обсуживать финальные матчи сезона. Департамент судейства отметил стабильную работу Карасева.

футбол РФС Владислав Безбородов
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