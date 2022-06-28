Российским раллистам запрещен въезд в Эстонию для участия в соревнованиях

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Эстонии ввело запрет на въезд в Эстонию российским раллистам Николаю Грязину и Константину Александрову, которые должны были 14 июля стартовать на Rally Estonia, являющемся седьмым этапом чемпионата мира.

"Запрет на их участие вступил в силу в День победы, 23 июня и будет действовать до 18 июля, следующего дня после окончания Rally Estonia", - сообщает газета Postimees.

Информация о лицах, которым отказано во въезде, предназначена для служебного пользования, поэтому МВД ее не публикует и не комментирует, однако наличие запрета на въезд лиц можно проверить на сайте МВД.

Министерство культуры подало заявление на запрет въезда в Эстонию российской раллийной паре в начале прошлой недели. Тарви Пюрн, заместитель канцлера спорта министерства культуры, и Маргус Клаан, советник департамента спорта, заявили Postimees на прошлой неделе, что основным формальным юридическим основанием для запроса является безопасность двух российских гонщиков.

Грязин и Александров представляют немецкую команду Toksport и занимают третье место в чемпионате мира WRC2 после шести этапов.