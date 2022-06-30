Российский боксер Бетербиев сообщил о получении гражданства Канады

Артур Бетербиев Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе российский боксер Артур Бетербиев заявил, что перед боем с американцем Джо Смитом-младшим он получил канадское гражданство.

"Там вообще не было разговора, чтобы с российским флагом выходить. Такой опции вообще не было. Они могли в первую очередь заблокировать меня, просто не давать бои, а если это затянется, то просто освободить титулы", - приводит слова Бетербиева "Спорт-Экспресс".

"А тут вообще интересно получилось, потому что прямо накануне боя мне дали канадский паспорт. На самом деле я думаю, что мне повезло, а так у меня и этой возможности могло не быть", - отметил Бетербиев.

"После того как началась вот эта (санкции на российский спорт) ситуация, как раз стало подходить время получать гражданство. Понимаете, у меня там (в Канаде) тренеры, большая команда. И когда ты в команде работаешь, ты не можешь что-то делать так, что "там я хочу, а там не хочу". Я понимаю, что сегодня бокс — это мой заработок. Я зарабатываю деньги этим видом спорта, и соответственно мне нужно боксировать, работать", - подчеркнул он.

В ночь на 19 июня Бетербиев техническим нокаутом победил Смита-младшего в поединке за три пояса. Бой прошел в Нью-Йорке.

На счету 37-летнего Бетербиева теперь 18 побед (все – нокаутом) в 18 поединках. 32-летний Смит потерпел четвертое поражение при 28 победах (22 из них – нокаутом).