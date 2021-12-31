Чемпион по версиям WBC и IBF Бетербиев оценил итоги 2021 года

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Обладатель чемпионских поясов по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе непобежденный российский боксер Артур Бетербиев удовлетворен тем, как прошел для него 2021 год.

"Я считаю, что он прошел неплохо – несмотря на то, что из-за ковида до сих пор сохраняется сложное время, трудно проводить турниры. Но в это сложное время я провел два боя, оба выиграл. Поэтому я не могу считать этот год плохим, удовлетворен им", - заявил Бетербиев "Интерфаксу".

36-летний Бетербиев является непобежденным боксером на профессиональном ринге. На его счету 17 побед в 17 поединках, все – нокаутом. Последний к настоящему бой он провел 18 декабря против американца Маркуса Брауна в Монреале, нокаутировав соперника в девятом раунде. Этой победой россиянин защитил свои чемпионские пояса.

По словам спортсмена, после поединка против Брауна он находится в тонусе.

"Я в порядке. Уже через четыре-пять дней после боя я уже пошел в зал, побегал, провел пять раундов боя с тенью. Я люблю так делать и никогда не упускаю такую возможность. Потому что привык к этому и всегда очень хорошо себя чувствую, например, после хорошей зарядки. Мучать себя, конечно, не надо – просто хорошая зарядка для удовольствия. И целый день ходишь бодрый", - подчеркнул собеседник агентства.

Бетербиев отметил, что не собирается игнорировать встречу Нового года.

"В ближайшее время, наверное, отдохну. Если во всей стране идет праздник, Новый год, я же не могу где-то в стороне сидеть и грустить. Новый год, скорее всего встречу дома, в Грозном", - сказал он.

Говоря о задачах на следующий год, Бетербиев напомнил, что "мы предполагаем, а бог располагает".

"Я постараюсь быть в хорошей форме, в хороших кондициях, чтобы продолжать даже не в том же духе, а лучше. У меня всегда есть цель быть лучше, чем вчера. Постараюсь быть готовым к любым вызовам в следующем году", - отметил боксер.

"Хотелось бы сразиться с хорошими боксерами в моем весе желательно. Конечно, в приоритете объединительные бои. Вроде моя промоутерская компания говорит, что следующим поединком будет большой бой, посмотрим - жду сам. Конкретных новостей у меня нет", - заявил он.

Боксер допустил вероятность проведения поединка со своим соотечественником Дмитрием Биволом.

"Почему бы и нет? С Дмитрием Биволом может получиться хороший бой", - сказал Бетербиев.

"Есть еще американец Джо Смит. В нашей весовой категории в следующем году скучно не будет", - выразил мнение он.

"Всем поклонникам бокса, всем спортсменам не только на предстоящий год, но и на каждый день желаю, чтобы все было хорошо дома, со здоровьем, чтобы любителей бокса ждали интересные бои", - подчеркнул российский боксер.