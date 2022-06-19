Бетербиев нокаутировал Смита-младшего в объединительном бою за три пояса

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российский боксер Артур Бетербиев одержал победу над американцем Джо Смитом-младшим в поединке за три чемпионских пояса.

Бой в Нью-Йорке в ночь на воскресенье по московскому времени завершился победой Бетербиева техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, на счету россиянина теперь три чемпионских пояса. Он защитил титулы чемпиона по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF), а также отобрал у Смита титул Всемирной боксерской организации (WBO).

На счету 37-летнего Бетербиева теперь 18 побед (все – нокаутом) в 18 поединках. 32-летний Смит потерпел четвертое поражение при 28 победах (22 из них – нокаутом).