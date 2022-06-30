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Непомнящий победил Фируджу на шахматном турнире претендентов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу над представителем Франции Алирезой Фируджей в 11-м туре турнира претендентов в Мадриде.

Россиянин играл черными фигурами.

Теперь в активе Непомнящего 8 баллов, он располагается на верхней строчке в турнирной таблице. Ближайшие преследователи – Дин Лижэнь (Китай), Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба – США), у которых по 5,5 очка.

В 12-м туре Непомнящий белыми фигурами сыграет с Накамурой.

Турнир претендентов завершится 4 июля. При необходимости на следующий день состоится тай-брейк.

Победитель турнира сыграет за мировую шахматную корону с действующим ее обладателем норвежцем Магнусом Карлсеном.

шахматы Ян Непомнящий
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