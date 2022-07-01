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Мохамед Салах продлил контракт с "Ливерпулем"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба английского ФК.

Точные сроки действия нового соглашения не указаны, уточняется что контракт долгосрочный.

30-летний египтянин играет за "Ливерпуль" с 2018 года. В составе команды он забил 156 голов в 254 матчах, выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, Клубный ЧМ (все – по разу).

футбол Ливерпуль Мохамед Салах
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