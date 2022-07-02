Боксеры команды "Ленинград" победили "Сталинград" на турнире "Матч ТВ Кубок Победы"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Казани стартовал третий этап всероссийских соревнований по боксу "Матч ТВ Кубок Победы". В противостоянии первого боксерского вечера команда "Ленинград" (боксеры из Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа) со счетом 3-2 победила "Сталинград" (Южный и Северо-Кавказский ФО).

До 60 кг. Марат Хапчаев (Республика Карачаево-Черкессия) большинством решений судей победил Джамала Бадрутдинова (Санкт-Петербург).

До 65 кг. Илья Попов (Санкт-Петербург) единогласным решением судей оказался сильнее Эльдара Гаджиева (Республика Дагестан). Боксеру из команды "Сталинград" по ходу встречи был отсчитан нокдаун. Для Попова это третий поединок на "Матч ТВ Кубок Победы", во втором туре боксер из Санкт-Петербурга техническим нокаутом в третьем раунде победил Рената Хузахметова из "Тулы".

До 70 кг. Артур Кулаков (Псковская область, 69,8 кг) единогласным решением судей одолел Георгия Шутова (Краснодарский край).

До 80 кг. Руслан Колесников (Санкт-Петербург) единогласным решением судей победил Олега Жаркова (Краснодарский край).

До 92 кг. Шарабутдин Атаев (Республика Дагестан) единогласным решением судей оказался сильнее Игоря Фёдорова (Санкт-Петербург).

Турнир "Матч ТВ Кубок Победы" проходит в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 60, до 65, до 70, до 80 и до 92 кг. Формула боя - четыре раунда по три минуты. В случае равенства очков на судейских записках в поединке победа присуждается тому боксеру, кто был лучшим в последнем раунде.

Всего в турнире принимают участие шесть команд: "Кама" (боксеры из Приволжского и Уральского федеральных округов), "Сталинград" (Южный и Северо-Кавказский ФО), "Сибирь" (Сибирский и Дальневосточный ФО), "Тула" (Центральный ФО), "Ленинград" (Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО) и "Москва".

"Ленинград" одержал третью победу на турнире, ранее он был сильнее "Сибири" и "Тулы" (также со счетом 3-2).

"Сталинград" потерпел третье поражение на "Матч ТВ Кубок Победы", однако боксеры этой команды завоевали одно очко. Согласно регламенту турнира, за победу в матче даются два очка, за поражение со счётом 2-3 - одно, за поражение со счетом 1-4 или 0-5 - ноль. На первых этапах "Сталинград" уступил "Каме" (2-3) и "Москве" (1-4).

В субботу в Казани встретятся команды "Тула" и "Сибирь", в воскресенье – "Москва" и "Кама". Четвертый этап соревнования пройдет в Санкт-Петербурге 8-10 июля, пятый – в Оренбурге 15-17 июля. Суперфинал состоится в Москве 30 июля.

Призовой фонд турнира составит 20 миллионов рублей.