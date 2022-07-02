Надаль вышел в четвёртый круг Уимблдона

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Испанец Рафаэль Надаль обыграл итальянца Лоренцо Сонего в третьем круге теннисного турнира Уимблдон.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:4.

Надаль занимает четвёртое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Сонего - 54-е.

В следующем круге Надаль сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа (25).

В текущем сезоне Надаль уже выиграл два турнира из серии Большого шлема: Australian Open в Мельбурне и Roland Garros в Париже. Уимблдон покорялся ему в 2008 и 2010 годах. Всего 36-летний испанец одержал рекордные 22 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

Призовой фонд соревнований составляет 40 млн 350 тыс. фунтов стерлингов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.