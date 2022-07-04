"Металлург" признан лучшим хоккейным клубом Европы

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" занял первое место в рейтинге топ-250 европейских хоккейных клубов, составленном французским журналом Hockey Archives по итогам сезона-2021/22, сообщает пресс-служба ХК.

Отмечается, что рейтинг формируется в зависимости от лиги, в которой выступает клуб, и от результатов в сезоне-2021/2022 (учитывалось в том числе количество побед в регулярном чемпионате и т. д.).

Второе и третье места в рейтинге заняли шведские клубы "Лулео" и "Регле" соответственно, на четвертом месте расположился петербургский СКА. В первой десятке также присутствует действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА.

В сезоне-2021/22 "Металлург" стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а в розыгрыше Кубка Гагарина дошел до финала.