Экс-футболист "Спартака" Дмитрий Комбаров возглавил петербургскую "Звезду"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Бывший защитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Дмитрий Комбаров занял пост главного тренера "Звезды", сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Об условиях соглашения тренера с клубом, который представляет Вторую лигу ФНЛ (третий по значимости дивизион в отечественном футболе), не сообщается.

35-летний Комбаров будучи игроком стал чемпионом России-2016/17 в составе "Спартака". За время клубной карьеры провел на высшем уровне (помимо "Спартака" играл за московское "Динамо" и "Крылья Советов") 484 матча и забил 42 мяча.

В составе сборной России дебютировал в феврале 2012 года в товарищеском матче с Данией. Участник чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Провел за национальную команду 47 матчей, забив два гола.