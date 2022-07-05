Баскетболиста "Зенита" дисквалифицировали на три месяца за нарушение антидопинга

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство на три месяца отстранило атакующего защитника петербургского баскетбольного клуба "Зенит" Дмитрия Кулагина, сообщает пресс-служба РУСАДА.

Соответствующий вердикт вынесен "за нарушение п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 24 июня 2022 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения".

30-летний Кулагин является победителем Евролиги в составе ЦСКА. Также он, в частности три раза выиграл Единую лигу ВТБ (дважды с ЦСКА, один раз с "Зенитом".