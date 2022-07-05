ПСЖ уволил главного тренера Почеттино
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" расстался с главным тренером команды аргентинцем Маурисио Почеттино, сообщается на сайте ПСЖ.
"Париж Сен-Жермен подтверждает, что прекратил сотрудничество с Маурисио Почеттино", - говорится в сообщении.
50-летний Почеттино возглавил ПСЖ в январе 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. До этого аргентинец возглавлял испанский "Эспаньол", английские "Саутгемптон" и "Тоттенхэм".