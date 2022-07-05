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ПСЖ уволил главного тренера Почеттино

ПСЖ уволил главного тренера Почеттино
Маурисио Почеттино
Фото: Lukas Schulze - UEFA/UEFA via Getty Images

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" расстался с главным тренером команды аргентинцем Маурисио Почеттино, сообщается на сайте ПСЖ.

"Париж Сен-Жермен подтверждает, что прекратил сотрудничество с Маурисио Почеттино", - говорится в сообщении.

50-летний Почеттино возглавил ПСЖ в январе 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. До этого аргентинец возглавлял испанский "Эспаньол", английские "Саутгемптон" и "Тоттенхэм".

футбол Франция Пари Сен-Жермен ПСЖ
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