Геркус стал директором по стратегическому развитию ФК "Торпедо"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент московского "Локомотива" Илья Геркус занял пост директора по стратегическому развитию "Торпедо", сообщает пресс-служба столичного футбольного клуба.

"В зону его ответственности будут входить вопросы стратегического развития клуба, построения спортивной вертикали, а также коммерческая деятельность и маркетинг", - говорится в сообщении.

Председатель совета директоров "Торпедо" Сергей Менжинский считает, что Геркус "является признанным в отрасли профессионалом".

"Мы уверены, что его приход в нашу команду будет способствовать дальнейшему развитию клуба и выходу клубной инфраструктуры на новый уровень", - заявил он.

Что касается Геркуса, он отметил, что для него это назначение – "серьезный вызов, большая ответственность и очень волнующее событие".

"Готов употребить весь свой профессиональный опыт, знания и энергию для развития клуба, увеличения эффективности его коммерческих структур, приумножения числа его болельщиков и развития вертикали подготовки игроков. Уверен, что вместе с коллегами мы сможем вывести клуб на новый уровень", - отметил он.

Предыдущим местом работы 49-летнего Геркуса был московский "Локомотив", где он трудился в качестве президента клуба с 2016 по 2018 год. При нем клуб выиграл чемпионат России-2017/18.