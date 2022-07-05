Джокович стал первым полуфиналистом Уимблдона-2022

Фото: Julian Finney/Getty Images

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович в пяти сетах одолел итальянца Янника Синнера в матче 1/4 финала турнира Большого шлема в Уимблдоне.

Результат встречи – 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2 в пользу серба. Джокович первым из всех участников турнира вышел в полуфинал в мужском одиночном разряде.

В настоящее время Джокович является третьей ракеткой мира, Синнер в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) располагается на 13-й строчке.

В 1/2 финала Джокович, который является шестикратным победителем турнира, сыграет с победителем пары Давид Гоффен (Бельгия, №58 рейтинга) – Кэмерон Норри (Великобритания, 12).

Призовой фонд Уимблдона составляет 40 млн 350 тыс. фунтов стерлингов. По решению организаторов российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в турнире.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.