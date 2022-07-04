Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Уимблдоне

Определились все участники 1/4 финала

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил нидерландца Ботика Ван де Зандшульпа в матче четвертого круга турнира Большого шлема в Уимблдоне.

Результат встречи – 6:4, 6:2, 7:6 (8:6) в пользу Надаля.

Испанец в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает четвертое место, Ван де Зандшульп располагается на 25-й строчке.

Таким образом, определились все четвертьфиналисты турнира. Надаль борьбу за путевку в полуфинал поведет с 14-й ракеткой американцем Тэйлором Фрицем. Другие пары 1/4 финала составили Новак Джокович (Сербия, №3 рейтинга) – Янник Синнер (Италия, 13), Давид Гоффен (Бельгия, 58) – Кэмерон Норри (Великобритания, 12), Кристиан Гарин (Чили, 43) – Ник Кирьос (Австралия, 40).

В женском одиночном разряде сформировались следующие четвертьфинальные пары: Татьяна Мария (Германия, 103) – Юле Нимайер (Германия, 97), Мария Боузкова (Чехия, 66) – Онс Жабер (Тунис, 2), Айла Томлянович (Австралия, 44) – Елена Рыбакина (Казахстан, 23), Симона Халеп (Румыния, 18) – Аманда Анисимова (США, 25).

В текущем сезоне Надаль уже выиграл два турнира из серии Большого шлема: Australian Open в Мельбурне и Roland Garros в Париже. Уимблдон покорялся ему в 2008 и 2010 годах. Всего 36-летний испанец выиграл рекордные 22 титула на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

Призовой фонд соревнований составляет 40 млн 350 тыс. фунтов стерлингов. По решению организаторов российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в турнире.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.