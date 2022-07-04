Поиск

Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Уимблдоне

Определились все участники 1/4 финала

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил нидерландца Ботика Ван де Зандшульпа в матче четвертого круга турнира Большого шлема в Уимблдоне.

Результат встречи – 6:4, 6:2, 7:6 (8:6) в пользу Надаля.

Испанец в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает четвертое место, Ван де Зандшульп располагается на 25-й строчке.

Таким образом, определились все четвертьфиналисты турнира. Надаль борьбу за путевку в полуфинал поведет с 14-й ракеткой американцем Тэйлором Фрицем. Другие пары 1/4 финала составили Новак Джокович (Сербия, №3 рейтинга) – Янник Синнер (Италия, 13), Давид Гоффен (Бельгия, 58) – Кэмерон Норри (Великобритания, 12), Кристиан Гарин (Чили, 43) – Ник Кирьос (Австралия, 40).

СпортАмериканский теннисист Изнер установил рекорд мира по числу эйсов в карьереЧитать подробнее

В женском одиночном разряде сформировались следующие четвертьфинальные пары: Татьяна Мария (Германия, 103) – Юле Нимайер (Германия, 97), Мария Боузкова (Чехия, 66) – Онс Жабер (Тунис, 2), Айла Томлянович (Австралия, 44) – Елена Рыбакина (Казахстан, 23), Симона Халеп (Румыния, 18) – Аманда Анисимова (США, 25).

В текущем сезоне Надаль уже выиграл два турнира из серии Большого шлема: Australian Open в Мельбурне и Roland Garros в Париже. Уимблдон покорялся ему в 2008 и 2010 годах. Всего 36-летний испанец выиграл рекордные 22 титула на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

Призовой фонд соревнований составляет 40 млн 350 тыс. фунтов стерлингов. По решению организаторов российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в турнире.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

теннис Рафаэль Надаль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков сослался на закон, комментируя призыв в армию хоккеиста Федотова

Песков сослался на закон, комментируя призыв в армию хоккеиста Федотова

ФК "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля в ПСВ

Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона

Непомнящий получил право сыграть в матче за звание чемпиона мира по шахматам

Непомнящий получил право сыграть в матче за звание чемпиона мира по шахматам

Адвокат призванного в армию хоккеиста Федотова не смог с ним связаться

Адвокат призванного в армию хоккеиста Федотова не смог с ним связаться

Министры спорта 35 стран подписали декларацию за санкции против России

Министры спорта 35 стран подписали декларацию за санкции против России

Джокович вышел в четвертый круг Уимблдона

Чешский футболист Крал приостановил контракт со "Спартаком"

Сотрудники военкомата задержали вратаря сборной России по хоккею Федотова

Сотрудники военкомата задержали вратаря сборной России по хоккею Федотова

Нурмагомедов официально введен в Зал славы UFC

Нурмагомедов официально введен в Зал славы UFC