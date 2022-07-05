США и еще 34 страны призвали ужесточить санкции против российского спорта

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - США и еще 34 страны выступили с призывом ужесточить спортивные санкции в отношении России и Белоруссии.

"Национальные органы управления спортом России и Беларуси должны быть отстранены от международных спортивных федераций", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Авторы заявления считают, что "лица, тесно связанные с российским и белорусским государствами, включая, помимо прочего, государственных чиновников, должны быть отстранены от влиятельных должностей в международных спортивных федерациях, таких как советы и организационные комитеты".

"Национальным и международным спортивным организациям следует рассмотреть возможность приостановки трансляции спортивных соревнований в Россию и Белоруссию", подчеркивается в тексте обращения.

В заявлении обращается внимание на то, что в случае разрешения спортсменам обеих стран участвовать в соревнованиях, они должны выступить только в качестве нейтральных атлетов.

"Запрещается использование официальных государственных российских и белорусских флагов, гербов и гимнов", - говорится в заявлении.

Ранее по рекомендации МОК большинство международных спортивных организаций не допустило российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях под своей эгидой.