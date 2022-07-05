Боксер Дороничев высоко оценил уровень командного турнира на Кубок Победы

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Боксер команды "Кама", чемпион России-2020 Ярослав Дороничев назвал сильными составы команд, выступающих на турнире "Матч ТВ Кубок Победы".

"В каждой команде есть хороший спортсмен, призеры чемпионата страны, члены сборной. Все соперники опасные, хорошие и всегда на каждый бой нужно настраиваться как на последний и выкладываться полностью", - сказал Дороничев журналистам.

В воскресенье Дороничев единогласным решением судей одержал победу над соперником из команды "Москва" Ришатом Бакировым в весовой категории до 92 кг. Матч прошел в Казани в рамках третьего этапа турнира. Счет по победам - 4-1 в пользу "Камы".

"Это была принципиальная встреча с "Москвой". Высказываем уважение этому сопернику", - сказал боксер.

Обе команды подошли к противостоянию, не имея поражений.

Помимо "Камы", ни одного матча к настоящему моменту, не проиграла команда "Ленинград". Эти команды встретятся друг с другом на четвертом этапе, в Санкт-Петербурге 10 июля. 8 июля пройдет матч "Сибирь" - "Москва"; 9 июля - "Тула" - "Сталинград".

Пятый этап "Матч ТВ Кубок Победы" пройдет в Оренбурге 15-17 июля. Суперфинал состоится 30 июля в Москве.

Всего в турнире принимают участие шесть команд: "Кама" (боксеры из Приволжского и Уральского федеральных округов), "Сталинград" (Южный и Северо-Кавказский ФО), "Сибирь" (Сибирский и Дальневосточный ФО), "Тула" (Центральный ФО), "Ленинград" (Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО) и "Москва".

Турнир "Матч ТВ Кубок Победы" проходит в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 60, до 65, до 70, до 80 и до 92 кг). Соответственно, встречи состоят из пяти поединков в каждой категории. Формула боя - четыре раунда по три минуты. В случае равенства очков на судейских записках в поединке победа присуждается тому боксеру, кто был лучшим в последнем раунде.