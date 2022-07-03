Боксеры "Камы" выиграли у "Москвы" в матче лидеров на "Кубке Победы"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Команда "Кама" со счетом 4-1 по победам выиграла у "Москвы" в противостоянии третьего этапа боксерского турнира "Матч ТВ Кубок Победы".

К боксерским поединкам в Казани, где прошел третий этап, обе команды подошли, не имея поражений.

В первом бою, в котором приняли участие представители весовой категории до 60 кг. Здесь Кагир Минатуллаев (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) единогласным решением судей победил москвича Шамила Аскерова. В результате "Кама" вышла вперед – 1-0.

Победную поступь команде придал участник летних Олимпийских игр-2020 в Токио Гамил Мамедов. Боксер, представляющий Оренбургскую область, единогласным решением судей победил Ибрагима Таркоева (Москва) в категории до 65 кг.

Представляющий столицу России Юрий Осипов смог возродить интригу в матче, единогласным решением судей победив Хикмета Гараева (Оренбургская область). После этого "Кама" продолжала вести в счете, но уже с меньшим преимуществом – 2-1.

В поединке боксеров категории до 80 кг между Владиславом Федюриным (Ульяновская область) и Юсупом Магомедбековым (Москва) определяющим стал четвертый раунд. По его итогам победителем признан Федюрин. В результате "Кама" обеспечила себе досрочную победу – 3-1.

Окончательный счет установил Ярослав Дороничев (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра), единогласным решением судей победивший Ришата Бакирова (Москва) – 4-1. Это был поединок бойцов категории до 92 кг.

Таким образом, "Кама", как и "Ленинград", не имеет поражений. Эти команды встретятся друг с другом на четвертом этапе, в Санкт-Петербурге 10 июля. 8 июля пройдет матч "Сибирь" - "Москва"; 9 июля - "Тула" - "Сталинград";



Пятый этап "Матч ТВ Кубок Победы" пройдет в Оренбурге 15-17 июля. Суперфинал состоится 30 июля в Москве.



Призовой фонд турнира составит 20 млн рублей.