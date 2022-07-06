Двоюродный брат Хабиба проведет бой UFC против американца Роу

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов проведет поединок с американцем Филипом Роу, сообщает UFC Russia.

Бой представителей полусреднего веса пройдет в Нью-Йорке в ночь на 17 июля в рамках турнира UFC LongIsland.

В активе 32-летнего россиянина, который является двоюродным братом непобедимого экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, в смешанных единоборствах 16 побед при трех поражениях и одной ничьей. 31-летний Роу выиграл девять боев и потерпел три поражения.