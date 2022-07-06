Поиск

Двоюродный брат Хабиба проведет бой UFC против американца Роу

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов проведет поединок с американцем Филипом Роу, сообщает UFC Russia.

Бой представителей полусреднего веса пройдет в Нью-Йорке в ночь на 17 июля в рамках турнира UFC LongIsland.

В активе 32-летнего россиянина, который является двоюродным братом непобедимого экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, в смешанных единоборствах 16 побед при трех поражениях и одной ничьей. 31-летний Роу выиграл девять боев и потерпел три поражения.

UFC смешанные единоборства
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Алишер Усманов отозвал иск о разводе с Ириной Винер

Алишер Усманов отозвал иск о разводе с Ириной Винер

США и еще 34 страны призвали ужесточить санкции против российского спорта

Джокович стал первым полуфиналистом Уимблдона-2022

Джокович стал первым полуфиналистом Уимблдона-2022

ИИХФ отклонил апелляцию россиян на отстранение от международных турниров

Россияне и белорусы отстранены от участия в еврокубках по настольному теннису

Россияне и белорусы отстранены от участия в еврокубках по настольному теннису

ПСЖ уволил главного тренера Почеттино

ПСЖ уволил главного тренера Почеттино

Агент Роналду и президент "Барселоны" обсудили его возможный переход

Агент Роналду и президент "Барселоны" обсудили его возможный переход

Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Уимблдоне

Песков сослался на закон, комментируя призыв в армию хоккеиста Федотова

Песков сослался на закон, комментируя призыв в армию хоккеиста Федотова

ФК "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля в ПСВ