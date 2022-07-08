Джокович вышел в финал Уимблдона

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович победил британца Кэмерона Норри в матче 1/2 финала турнира Большого шлема в Уимблдоне.

Результат встречи – 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 в пользу серба.

Джокович является третьей ракеткой мира, Норри – 12-й.

В финале Джокович сыграет с 40-й ракеткой мира австралийцем Ником Кирьосом, который полуфинальную стадию прошел автоматически: его соперник испанец Рафаэль Надаль (номер 4 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов) снялся с розыгрыша из-за травмы.

Джокович является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, в том числе соревнование в Уимблдоне он выиграл шесть раз и является действующим его победителем. Кирьос впервые сыграет в финале турнира Большого шлема в одиночном разряде, при этом в нынешнем году он впервые стал триумфатором в парном разряде, выиграв Australian Open.

В официальных турнирах Джокович и Кирьос пересекались дважды. Обе игры состоялись в 2017 году и завершились победой австралийца.